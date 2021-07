Pericolo di incendi boschivi – Ordinanza del Sindaco e numeri utili ai quali i cittadini possono segnalare l’avvistamento

6 luglio- 4 settembre 2021 Palazzo della Cultura Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Anche quest’estate il Museo Irpino propone un intenso programma di attività

sulle due sedi di Palazzo della Cultura e del Carcere Borbonico

Due mesi di laboratori creativi, giochi di squadra, quiz e visite guidate per

riscoprire il patrimonio e la storia dell’Irpinia, offrendo una valida alternativa a

chi resta in città.

PROGRAMMA

SUMMER LAB

laboratori ludico-creativi per bambini dai 6 agli 11 anni

Quattro settimane, quattro laboratori, ognuno diverso dall’altro, dove

l’apprendimento si fonde con il gioco, stimolando le abilità e le curiosità dei

partecipanti.

Palazzo della Cultura

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Martedì-Venerdì

6 – 30 luglio

h. 9.30 – 12.30

max 10 partecipanti

prenotazione obbligatoria

I settimana: 6/9 luglio

II settimana: 13/16 luglio

III settimana: 20/23 luglio

IV settimana: 27/30 luglio

martedì > GRAFFI PREISTORICI

Rituali, soggetti e tecniche pittoriche degli artisti preistorici, un mondo tutto da

scoprire! I piccoli ospiti dopo aver visitato la sezione preistorica del Museo,

realizzeranno un vero e proprio graffito con colori a cera

Giardino_Palazzo della Cultura

mercoledì > DETECTIVE DEL PASSATO

Dopo una breve introduzione al mondo dell’archeologia, dei suoi metodi di

studio e interpretazione delle tracce del passato, si passerà alla simulazione di

vero scavo archeologico…alla ricerca di tracce del passato!.

Giardino_Palazzo della Cultura

giovedì > A SCUOLA DI SCULTURA

Partendo dall’osservazione di alcuni particolari delle opere esposte nelle sale, i

piccoli ospiti realizzeranno delle piccole sculture in argilla secondo le più

antiche tecniche rinascimentali.

Cortile – Complesso Monumentale Carcere Borbonico

venerdì > CACCIA ALL’INDIZIO

Un vero e proprio gioco-quiz con domande, indizi e prove di abilità che

sveleranno eventi umani e vicende storiche ambientati nei fermenti

risorgimentali dell’Italia.

Cortile – Complesso Monumentale Carcere Borbonico

VISIT MUSEUM

Visite guidate per conoscere i luoghi e le collezioni del Museo Irpino

Due appuntamenti settimanali che invitano a conoscere la storia dell’Irpinia

attraverso il patrimonio museale e (ri)scoprire, attraverso il racconto, il fascino

del nostro passato.

Dal 4 agosto al 4 settembre

Ogni mercoledì e sabato alle ore 17.30

max 10 partecipanti

prenotazione obbligatoria

Mercoledì 4 agosto 2021

Sabato 7 agosto 2021

L’Hirpinia antica

Alla scoperta della sezione archeologica

Palazzo della Cultura

Mercoledì 11 agosto 2021

Sabato 14 agosto 2021

L’architettura degli spazi

Dentro e fuori il Carcere Borbonico

Carcere Borbonico

Mercoledì 18 agosto 2021

Sabato 21 agosto 2021

I tesori del deposito

Il dietro le quinte del Museo Irpino

Carcere Borbonico

Mercoledì 25 agosto 2021

Sabato 28 agosto 2021

La Pinacoteca Provinciale

Dal naturalismo all’immaginario storico

Carcere Borbonico

Mercoledì 1 settembre 2021

Sabato 4 settembre 2021

La sezione risorgimentale

Storie di uomini e donne dell’800

Carcere Borbonico

Fino al 31 Luglio sarà inoltre possibile visitare la mostra “Dai musici, cantori e

suonatori alla Scuola Musicale di Napoli” a cura della Biblioteca Provinciale “S e

G. Capone” allestita nelle ex officine del Museo Irpino-Carcere Borbonico

Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione scrivendo a info@museioirpino.it.

I bambini possono iscriversi ad una settimana dei Summer Lab, per dare ampia

possibilità di partecipazione.

Indicazioni nel rispetto della Normativa Vigente alla diffusione del COVID- 2019 :

All’accoglienza verrà misurata la temperatura; i bambini dovranno igienizzare le

mani con idonei dispenser di soluzione idroalcolica, resi disponibili nei punti di

ingresso.

L’utilizzo dei servizi igienici sarà reso disponibile ad un partecipante per volta e

quest’ultimi saranno sanificati dopo l’utilizzo.

Durante il laboratorio i bambini dovranno indossare obbligatoriamente la

mascherina, mantenere il distanziamento di almeno un metro e igienizzare le mani

durante l’utilizzo del materiale didattico per i laboratori.

E’ fatto divieto assoluto agli accompagnatori di sostare all’interno delle strutture.

I bambini dovranno portare da casa la merenda, una bottiglietta d’acqua, una

mascherina e salviettine igienizzanti.

Tutte le attività sono completamente gratuite, ideate e curate da CoopCulture e

promosse dalla Provincia di Avellino.

Per informazioni:

Museo Irpino

Palazzo della Cultura

Carcere Borbonico

info@museoirpino.it

www.museoirpino.it