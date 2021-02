Patto Civico sul crollo in via Guardia:”Mettere in primo piano la riqualificazione del centro storico”

Il crollo avvenuto stamattina in via Guardia pone con drammatica urgenza il problema della riqualificazione del Centro Storico. Prendiamo atto con soddisfazione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, che afferma di aver iniziato il censimento delle abitazioni fatiscenti e pericolanti. Ci impegniamo a fornire tutta la nostra collaborazione e ad esercitare la necessaria sorveglianza. Ed infatti il relativo punto è stato inserito nelle dichiarazioni programmatiche di mandato grazie ad un emendamento proposto dal Patto Civico, che si propone, all’esito del censimento, la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, eventualmente anche facendo uso dei poteri sostitutivi.

Ci auguriamo che il censimento, che è la parte meno laboriosa dell’intera operazione, possa essere completato in tempi brevissimi, così da passare immediatamente alla fase successiva.