Patto Civico – FONDI ZONA ROSSA: REVOCATE IL BANDO

Il Patto Civico per Ariano, con una nota che verrà protocollata in giornata a firma dei Consiglieri Marcello Luparella e Daniele Tiso, chiede la revoca in autotutela di tutti gli atti relativi alla distribuzione dei Fondi Zona Rossa (Delibera di Giunta, Determina dirigenziale, Bando).

La procedura seguita è illegittima, unilaterale, incongrua.

Illegittima perché, nel momento in cui acquisisce i dati dei possibili partecipanti e si riserva di emanare un successivo bando, viola il principio fondamentale secondo cui i criteri per poter partecipare ad un bando pubblico devono preesistere alla presentazione delle domande, per cui una Pubblica Amministrazione non può stabilire i criteri quando già conosce i requisiti dei partecipanti.

Unilaterale perché la Delibera è stata adottata l’11 marzo, senza ascoltare la Consulta delle Attività produttive, convocata il 15 marzo.

Incongrua perchè richiede dei requisiti assurdi, al limite del grottesco, già abbondantemente sottolineati sia da noi che da tutti i rappresentanti degli imprenditori.

Conviene fermarsi e ragionarci sopra.

I gravi ritardi accumulatisi sul punto non possono giustificare soluzioni pasticciate.