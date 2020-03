Ospedale di Ariano-Riapre il Pronto Soccorso

Si comunica che, dopo aver posto in essere tutte le procedure per far fronte alla carenza di personale e per garantire servizi e turni, è stata disposta, su sollecitazione della Direzione Generale dell’ASL, la riapertura del Pronto Soccorso del P.O. di Ariano Irpino.

Inoltre, a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa,prive di fondamento, si precisa che anche l’UOC di Medicina Generale è aperta e in attività e che il personale medico e paramedico del nosocomio di Ariano Irpino è in prima linea per fronteggiare la crisi sanitaria che sta attanagliando il nostro Paese.

La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale ringrazia tutto il personale medico e sanitario impegnato in questi giorni di emergenza e tutta la comunità irpina per il senso di solidarietà dimostrato, anche attraverso la raccolta fondi per il Presidio Ospedaliero.

“Voglio ringraziare tutti quelli, tra medici, infermieri e operatori, che in questi giorni, con spirito di abnegazione e sacrificio, stanno lavorando ininterrottamente per garantire l’assistenza necessaria alla popolazione, negli Ospedali, nei Distretti, nel Dipartimento di Salute mentale, nel Dipartimento di Prevenzione, senza dimenticare gli operatori del 118, in prima linea in questo momento di emergenza. – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – Un grazie doveroso anche alla comunità irpina che nei momenti più difficili mostra il meglio di se: insieme ne usciremo più forti”.