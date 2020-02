Orizzonti Popolari – Sergio De Piano è il nuovo presidente,succede ad Ettore Zecchino

Harambee – Movimento per i Beni Comuni ha maturato una riflessione sul quadro politico della nostra città Ariano Irpino in previsione delle imminenti elezioni amministrative di primavera, prendendo in esame la possibilità di formulare un’idea di città, un paradigma programmatico, una proposta politica e, perché no, elettorale. (altro…)