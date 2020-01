“….Oltre la memoria…” incontro-dibattito sulla Shoah all’’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini” di Ariano

Il Panathlon Club di Ariano Irpino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini” ed il Comune di Ariano Irpino organizza l’incontro-dibattito “….Oltre la memoria…” sabato 25 Gennaio 2020 ore 10,00 c/o Auditorium Istituto Mancini in Via Cardito di Ariano Irpino.

Saluti del Dirigente Scolastico Ing. Massimiliano Bosco e della Presidente del Panathlon Club Ariano Irpino Avv. Giusy Cardinale.

Interverrà la Pedagogista Dott.ssa Nunzia Spinelli. Le riflessioni saranno affidate agli alunni dell’Istituto. Momenti musicali e canti eseguiti dal coro dell’I.C. “Mancini”.

L’evento vuole celebrare la Shoah, attraverso la leggenda di Gino Bartali “il giusto tra i giusti” esempio straordinario di uomo e di atleta.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono essere nuovamente sedotte ed assecondate: anche le nostre” (Primo Levi).

La cittadinanza è invitata a partecipare.