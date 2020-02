Oggi pomeriggio convegno ad Ariano dal tema:«Stazione Hirpinia.Opportunità,progettualità, risorse».

Oggi si terrà ad Ariano Irpino, nella sede del Centro Fiere della Campania in località Orneta, un interessante convegno dal titolo “Stazione Hirpinia. Opportunità,progettualità, risorse” organizzato dalla Comunità Montana dell’Ufita in collaborazione con il Consiglio Regionale della Campania ed il Forum dei Giovani della Regione Campania. Ad accogliere gli ospiti dell’evento, il presidente della Comunità Montana dell’Ufita Giuseppe Leone, il quale dopo i saluti insieme al presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania Giusppe Caruso, introdurrà gli interventi dei relatori a partire dal sindaco di Grottaminarda Angelo Cobino, e di Franco Archidiacono, sindaco di Vallesaccarda. All’interno del programma sono previsti gli interventi di Costantino Boffa, delegato del Tavolo tecnico della Regione Campania per la linea AV/AC Napoli – Bari e Luca Cascone, consigliere regionale e consigliere del Presidente De Luca per i trasporti. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse statali e comunitarie per lo sviluppo della Regione Campania e a Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio Regionale della Campania.