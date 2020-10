Nursind segreteria di Avellino – “Medici e Infermieri suggeriscono, l’Asl non ascolta”

Non sono bastate le nostre denunce sullo stato dell’arte delle aziende sanitarie Irpine che si sono fatte

trovare completamente impreparate con l’approssimarsi della nuova ondata dell’epidemia Sars-Cov

2, neppure il minimo senso di responsabilità civile e morale è stato mostrato dai manager della nostra

provincia.

Siamo ancora a zero rispetto al piano dell’Unità di Crisi regionale emanato alcuni giorni fa e che ha

previsto l’incremento di 58 posti letto Covid di cui 13 di terapia intensiva e 15 di semintensiva a

carico della Asl di Avellino e ulteriori 103 posti a carico dell’Azienda Ospedaliera Moscati.

Un colpevole ritardo che mette a rischio il diritto alla salute di tutti i cittadini.

Una gestione fallimentare e inadeguata che ricade ancora una volta sugli operatori sanitari costretti a

tamponare le deficienze del servizio sanitario locale. Gestione irresponsabile che ha generato un

prevedibile sovraffollamento al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, che già era carente di

adeguati percorsi e di risorse, con operatori sanitari che non sanno più dove mettere i pazienti e

un’area Covid con una capacità di 6 posti Covid che invece fa fronte ad oltre il doppio dei ricoveri.

Non sono ammesse più scuse, è giunto il momento di agire con responsabilità! L’Asl di Avellino si

adoperi nel più breve tempo possibile a rendere disponibili adeguati posti letto Covid in modo da

consentire l’accesso alle cure per tutti i cittadini e smaltire il sovraccarico di lavoro a cui sono

sottoposti gli operatori sanitari del pronto soccorso del Moscati, o si faccia da parte una volta per

tutte.

Se le nostre richieste resteranno inascoltate faremo immediatamente ricorso alle autorità competenti,

compresa la Procura della Repubblica, affinché vengano accertate e le responsabilità e i responsabili

di questo scellerato ritardo che sta privando i cittadini del diritto alla salute pubblica sancito dalla

Costituzione.