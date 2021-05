NurSind Campania si mobilita:”Presi in giro dalla politica”

Il NurSind Campania, in merito alla situazione drammatica vissuta dai

precari del nostro SSR a cui tra pochi mesi scadranno i contratti di lavoro,

annuncia una mobilitazione regionale con la proclamazione di uno stato di

agitazione che riguarderà tutte le provincie della Campania.

Dall’approvazione, a fine dicembre 2020 da parte della Giunta Regionale,

del DEFCR 2021/2023 che prevedeva il rinnovo a 36 mesi dei contratti dei

precari del SSR e l’allineamento dei contratti già in essere della medesima

durata previa l’adozione di un atto di indirizzo del Dipartimento della

Salute Regionale, a distanza di 5 mesi ci ritroviamo ad essere presi in giro

dalla burocrazia di Palazzo Santa Lucia con la complicità palese della

Politica di maggioranza. Grazie ai lavoratori precari assunti durante

l’emergenza pandemica, a cui si vanno ad aggiungere i migliaia di precari

storici sfruttati per anni dalle Aziende con contratti di somministrazione e

tramite Cooperative, si è evitato il collasso del nostro SSR.

Allo stato attuale, con la fine dello Stato d’Emergenza Nazionale che

terminerà il 31 luglio, c’è il rischio che le Aziende diano a questi lavoratori

il benservito. La Campania è una delle poche Regioni d’Italia che sta

adottando questa strategia autodistruttiva nei confronti del personale

sanitario con contratti in scadenza. Le Aziende, intanto, stanno bandendo

concorsi pubblici che forse vedranno l’orizzonte di una graduatoria

definitiva a fine Pandemia. Nel frattempo già alcuni infermieri precari si

stanno dimettendo dalle nostre Aziende poiché vincitori di avvisi pubblici

a 36 mesi o di concorsi a tempo indeterminato in altre Regioni del nostro

territorio nazionale. Da mesi il NurSind Campania, sulla questioni precari,

ha inviato lettere e interpelli alle varie istituzioni regionali senza mai

ricevere alcuna risposta. Considerato lo scenario attuale e il rischio di

compromissione dei LEA, vista l’indifferenza e insensibilità della classe

politica di maggioranza, non ci resta che la mobilitazione regionale a tutela

dei circa cinquemila infermieri precari a cui questa Regione sta voltando le

spalle.

Napoli, 13 Maggio 2021 Il Segretario Regionale NurSind Antonio Eliseo