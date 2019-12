Nuovo Mammografo in dotazione al Frangipane di Ariano.

Giornata di prevenzione Screening della Mammella – Inaugurazione nuovo Mammografo.

Si terrà mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 10 presso il P.O. di Ariano Irpino l’inaugurazione del nuovo mammografo in dotazione all’UOC Diagnostica per Immagini del nosocomio arianese. Per l’occasione durante la giornata verranno effettuati screening gratuiti della mammella per le donne nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni, senza bisogno di prenotazione o prescrizione medica.

All’inaugurazione interverranno: Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino, Maria Morgante, Direttore Generale Asl Avellino, Lanfranco Musto, Direttore del Dipartimento dei Servizi dell’ASL, Emerico Maria Mazza, Direttore f.f. U.O.C .Diagnostica per Immagini del P.O. di Ariano Irpino.

La cittadinanza è invitata a partecipare.