Nuova Ordinanza del Governatore De Luca. Vietato passeggiare

Con l’ordinanza n.15 del 13.03.2020 il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha vietato, su tutto il territorio regionale con decorrenza immediata e fino a tutto il 25 marzo 2020, di passeggiare o uscire di casa senza che vi siano esigenze lavorative, oppure situazioni di necessità o per motivi di salute. Ai sensi della presente ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle legate a esigenze primarie delle persone e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e in aree vicine alla propria residenza.

Si può essere accompagnati se lo spostamento avviene per motivi di salute o se, in caso di spostamento di lavoro, si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Chi non rispetta l’ordinanza sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro. Inoltre per i trasgressori sarà previsto l’obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali.