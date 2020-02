Nominato il Commissario Prefettizio. E’ Silvana D’Agostino

E’ stato nominato il Commissario Prefettizio ad Ariano, si tratta di Silvana D’Agostino. Nata a Napoli, laureata in Scienze Politiche ed in Giurisprudenza, è entrata nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1990 ed ha svolto funzioni dirigenziali in diverse prefetture. Numerosi gli incarichi di rilievo svolti dalla dr.ssa Silvana D’Agostino nel corso della sua carriera, che vanno da quelli di commissario straordinario in diversi comuni a quelli di presidente di commissioni concorsuali presso enti locali e di docenza in materie giuridiche presso la Scuola Regionale di aggiornamento e specializzazione della Polizia Locale