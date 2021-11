Noi Campani: Pd riveda proprie posizioni dappertutto

Al tavolo di centrosinistra abbiamo sottolineato che o siamo sempre alleati, ed in tutti i territori, o non lo siamo mai. Non siamo convinti del metodo utilizzato dal Pd di riunire gli alleati solo in prossimità dei passaggi elettorali e tentare di far ratificare le proprie decisioni assunte in solitudine. Abbiamo già dato apporti significativi alla coalizione sia in termini elettorali, alle elezioni regionali, e sia nella indicazione della rappresentanza degli Enti di servizio, ma alla nostra disponibilità è corrisposta, invece, un’assordante indifferenza e mancata considerazione nei nostri confronti. Dobbiamo lavorare, invece, per rinnovare il Consiglio provinciale ed eleggere il nuovo presidente dell’Amministrazione provinciale individuando una figura rappresentativa delle diverse posizioni politiche, ma che soprattutto sia capace di garantire una rappresentanza ai 118 municipi della provincia di Avellino. Siamo, infine, convinti della necessità di avviare un attento approfondimento programmatico, pertanto chiediamo a tutte le forze del centrosinistra di recedere dalle proprie posizioni e immaginare un nuovo e condiviso percorso di buona amministrazione per Palazzo Caracciolo.

Lo dichiara il coordinamento provinciale irpino di Noi Campani a margine dell’interpartitico del centrosinistra.