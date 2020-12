Noi Campani ha incontrato il presidente della Provincia di Avellino

Questa mattina il segretario provinciale e il presidente di Noi Campani, Ciro Aquino e Franco Rauseo, hanno incontrato il Presidente della Provincia, Domenico Biancardi. Al centro del confronto l’emergenza economica e sociale scaturita dalla pandemia, e la necessità di un rilancio turistico dell’Irpinia anche grazie ad una collaborazione già avviata tra Palazzo Caracciolo e l’assessorato regionale al turismo, guidato dal professore Casucci. L’obiettivo del gruppo dirigente irpino è quello di sostenere una serie di progetti per il rilanciare le aree interne, valorizzando le bellezze paesaggistiche, i borghi rurali e i castelli che sono le peculiarità dell’entroterra appenninico. Affrontata anche la questione relativa al rinnovo della presidenza della comunità montana del Vallo Lauro Partenio, soprattutto per dare un nuovo impulso alla programmazione dei progetti per la difesa della montagna e del rischio idrogeologico anche alla luce degli eventi che si sono verificati nel comune di Monteforte Irpino.

“È stata un incontro proficuo con il presidente Biancardi”, dichiara il segretario provinciale del partito Ciro Aquino, che aggiunge: “la sinergia tra istituzioni è fondamentale per contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio delle aree interne che nonostante la sciagura della pandemia può guardare il bicchiere mezzo pieno, considerata l’opportunità che si presenta di ripopolamento dei nostri comuni grazie ai nuovi contratti di lavoro in modalità smart working”. Per il presidente di Noi Campani, Franco Rauseo “è necessario incoraggiare tutte le iniziative imprenditoriali incentrate in torno all’accoglienza e alla ricettività, in particolare nella Valle Ufita e l’arianese che hanno subito un duro colpo dal blocco del settore del wedding”