Noi Campani, giunta De Luca di alto profilo

Noi Campani Avellino, il movimento di Mastella, si dichiara soddisfatto per la nomina di Felice Casucci, professore ordinario dell’Università degli Studi del Sannio, ad assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa.

“Il presidente De Luca – sostiene il segretario provinciale del partito Ciro Aquino – ha messo al primo posto le competenze varando una giunta di alto profilo. La Campania avrà finalmente un esecutivo di spessore, in cui viene riconosciuto anche lo sforzo elettorale di Noi Campani, che si conferma come forza in ascesa nel mondo moderato. Viene fuori, quindi, la

lungimiranza, ancora una volta, dell’onorevole Clemente Mastella, a cui gli viene riconosciuto un impegno serio e leale per l’affermazione elettorale del governatore della Campania”.

Per Aquino, la nomina può essere un’opportunità per la provincia di Avellino. “Siamo un territorio che vive di turismo. Abbiamo intenzione, sin da subito, di istaurare un filo diretto con l’assessore che sarà certamente capace di creare opportunità e cresita economica per la nostra provincia. Abbiamo una proposta già pronta, che e’ stata sviluppata durante la campagna elettorale, la quale sarà affidata direttamente nelle mani dell’assessore Casucci. La Regione, in questa prossima legislatura, dovrà mettere le aree interne al centro dell’agenda, rendendole attrattive facendo leva sul nostro patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Ci sono troppe potenzialità inespresse e problemi da risolvere. Ecco perchè Noi Campani farà da sentinella affinchè le istanze di questo territorio siano tenute in considerazione dal governo regionale“.