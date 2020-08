Nasce il Comitato NuovAriano – Iuorio rivolge un appello ai cittadini:”Attenti quando vi recherete alle  urne, è in gioco il futuro della nostra città”

Dal Comitato NuovAriano, riceviamo e pubblichiamo:

Ritengo anzitutto doveroso ringraziare tutti i gruppi politici che hanno ritenuto potessi partecipare alle prossime amministrative per rappresentare degnamente parte della società civile accordandomi piena fiducia e disponibilità, così come allo stesso tempo ritengo doveroso comunicare alle forze politiche, ai cittadini che mi hanno sostenuto nella precedente campagna elettorale ed alla città le ragioni che mi portano a rinunciare a ricandidarmi .”Non ci sono le condizioni necessarie per pensare di avere un ruolo politico nella futura compagine amministrativa che si andrà a formare, non ho mai avuto l’intenzione di imporre la mia presenza”: nella mia, se pur breve, esperienza politica ho avuto sempre l’onore di essere proposto e giammai di propormi! In mancanza delle condizioni necessarie per portare avanti i temi, certamente ambiziosi, ai quali continuo a credere, ed in mancanza di una ampia condivisione delle forze politiche e della società civile, non posso rivestire ruoli di matrice politica .Al di là delle sensibilità presenti nel gruppo di lavoro portato avanti nell’ultimo anno, mi pongo nella condizione di dover fare un passo indietro, direi di lato, insieme al gruppo che rappresento in totale libertà ed autonomia.

Bene precisare alcuni concetti affinché essi non siano opera di strumentalizzazione alcuna e vengano letti per ciò che sono e non per ciò che qualcuno vorrebbe raccontare. Nulla è cambiato rispetto a quanto abbiamo annunciato e fatto negli ultimi anni in consiglio comunale ed in città. Auspico che, come tutte le forme di partecipazione democratica, la competizione elettorale, prima, e la gestione della cosa pubblica, dopo, riescano a tenere al centro del dibattito il bene supremo della collettività e non diventino strumento per coltivare gli interessi privati di alcuni. Continuo, pertanto, a portare avanti il mio impegno improntato ai valori della famiglia, fatta di lavoro, di sudore, di fatica, di pazienza, di perseveranza e, non per ultimo, di legalità con i quali spero possano crescere anche i miei figli”Infine spero, nel tempo, di poter realizzare un progetto civico e politico che possa intraprendere un percorso di coinvolgimento dal basso dei cittadini, raccogliendo le istanze degli arianesi tra la gente, senza paura del confronto e con l’obiettivo di offrire una nuova prospettiva, una diversa caratterizzazione sociale, culturale e di sviluppo ed una rinnovata speranza ad una comunità che merita di rinascere e di sorridere”. Pertanto resteremo vigili affinché, chi avrà l’onere e l’onore di amministrare questa città, lo faccia nell’interesse di tutti e non dei pochi adepti legati ai soliti carrozzoni politici .Infine concentreremo il nostro voto solo sulla figura del candidato sindaco ,al di là delle logiche politiche, che sappia essere la sintesi perfetta nella risoluzione delle tante criticità che impregnano il nostro territorio; guarderemo con attenzione l’evolversi delle elezioni e premieremo, attraverso il voto espresso sul sindaco, la squadra che possa dare maggiore stabilità amministrativa al paese cercando di impedire che il consenso dei nostri cittadini finisca per essere preda dei soliti inciuci figli innaturali concepiti durante il ballottaggio che, peraltro, sembra essere quasi inevitabile . Abbiate fiducia e siate attenti quando vi recherete alle urne, è in gioco il futuro della nostra città.

Il Comitato NuovAriano

Avv Mario Iuorio