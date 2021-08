Moderati per Ariano:”Questione salubrità dell’acqua in via Foresta. Controlli anche in altre zone di Ariano”

Riceviamo e pubblichiamo La questione della salubrità dell’acqua in via Foresta e del gran parte del versante di via Nazionale, per cui sono in corso i dovuti controlli, testimonia per l’ennesima volta che la rete idrica è un colabrodo. Abbiamo già assistito a ridosso del Ferragosto ad una discutibile querelle tra Alto Calore e Sindaco di Ariano, ma, alla luce di questo episodio, crediamo che sia giunto il momento di chiedere seriamente interventi straordinari sulle condotte idriche del territorio comunale. Per di più, al fine di non creare maggiori e lecite preoccupazioni tra i cittadini, sarebbe opportuno qualche chiarimento in più da parte dell’Amministrazione comunale e/o dall’Acs, per esempio, sulla data della segnalazione all’organo di vigilanza. Chiediamo, infine, controlli a campione nelle altre zone di Ariano e interventi urgenti per non penalizzare i residenti di via Foresta e via Nazionale.

I Moderati per Ariano