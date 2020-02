Mattia Sartori: Evviva la democrazia

Di Antonio Bianco

La sera di martedì 18 febbraio a Napoli in Piazza Dante si è svolta la manifestazione delle Sardine napoletane. L’evento è stato organizzato da Bruno Martirati, fondatore del Movimento, il quale ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori dei comparti lavorativi in crisi, ha denunciato la sperequazione esistente nel nostro Paese tra Nord ricco e Sud in caduta libera. Ha ribadito la contrarietà al Regionalismo Differenziato, fortemente voluto non solo dal Veneto e dalla Lombardia ma anche dalla stessa Emilia Romagna, governata dal PD di Bonaccini, territorio dove sono nate le Sardine. Tali affermazioni, forse, hanno indotto Mattia Sartori, leader delle Sardine emiliane, ad espellere Bruno Martirani dal Movimento ed a disertare il palco allestito a Piazza Dante, vista la difficoltà a schierarsi, in modo univoco, contro l’Autonomia Regionale Differenziata. Progetto contrario al principio di uguaglianza che applica il criterio dei diritti a geometria variabile legati alla ricchezza dei territori. Due modi di intendere la democrazia: l’autoritario Mattia Sartori contrapposto al dialogante Bruno Martirani schierato a difesa dei più deboli e dei territori più fragili al fine di preservare l’Unità e la coesione Nazionale.