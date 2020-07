Mastella: “siamo la terza via, dateci fiducia” e lancia Carmine Peluso candidato sindaco per la lista Mastella- Noi Campani con De Luca

“Sostengo De Luca alle regionali e perciò qualcuno me ne ha chiesto il motivo, in nome della coerenza: oggi non possiamo più guardare alla stella polare delle ideologie, perciò cari salviniani e pentastallati, non venite a chiedere a me, proprio voi che non la coltivate, la coerenza. Voi che prima siete avversari, poi vi alleate, come avete fatto nello scorso governo! Con De Luca ci siamo ritrovati e abbiamo deciso un percorso comune” – ha detto tra l’altro, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ad Ariano Irpino per inaugurare la sede elettorale di Noi Campani e proporre la candidatura alle regionali dell’avvocato Guerino Gazzella. “Se non ci sono i giganti anziani, il futuro non si può costruire, -ha aggiunto il presidente di Noi Campani – sono elementi vitali per la città. Gli anziani sono fondamentali e non dovremmo mai più essere messi nell’assurda condizione di dover scegliere se salvare un giovane o un anziano, com’è malauguratamente accaduto durante l’emergenza Covid. Concentreremo anche per questo la nostra attenzione sulla sanità, anzi posso anticipare che grazie a un mio amico scienziato che ha una società collegata ad Oxford, probabilmente per ottobre avremo il vaccino, anche se la sua sicurezza, così come per quello influenzale, sarà intorno al 60/70 per cento. Bisogna recuperare solidarietà, nonché credibilità della politica, di cui ormai non ci si fida più, noi siamo la “terza via”: se Ariano si fida di noi, deve darci una mano. Ariano è la prima città della Campania per estensione, perciò, – ha detto – chiedo una mano soprattutto dove Guerino, professionista serio e stimato, non è conosciuto, nelle vaste campagne in particolare. A Guerino suggerisco di correre, come evoca il suo nome, e come nella metafora che riguarda il leone e la gazzella: bisogna darsi da fare presto, cercare il consenso, poiché altri potrebbero essere più rapidi e agguantarlo prima, vedo che non mancano di dinosauri” – ha concluso con un sorriso! Per le comunali, la lista Mastella- Noi Campani con De Luca, propone l’elezione a primo cittadino di Carmine Peluso, che prendendo la parola, ha ripercorso il proprio iter politico, ricordando di aver cominciato con l’Udeur e di essere stato consigliere e assessore. Peluso ha anche sottolineato come sia fondamentale lavorare a testa bassa sulle problematiche irrisolte della città, cominciando dall’abbassare i toni in campagna elettorale: bisogna parlare dei programmi, non degli avversari, concentrandosi su ciò che serve ad Ariano ed esprimendolo in alcuni punti chiari e precisi. La sede elettorale oggi inaugurata, si trova in Via XXV Aprile di Ariano Irpino.