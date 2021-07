Marco La Carità sul consiglio comunale:”Lentezza dell’attività amministrativa“

La discussione sul rendiconto affrontata in consiglio comunale ha certificato la lentezza dell’attività amministrativa nella spesa dei fondi a disposizione. Ne sono una testimonianza non solo i fondi dell’ ex zona rossa che rimbalzano tra un bando ed un altro, ma anche l’avanzo di amministrazione custodito in cassa e non messo in circolazione per dare respiro ad un’economia in difficoltà. Abbiamo sollecitato la maggioranza sui fondi crediti di dubbia esigibilità senza avere risposte circostanziate, come è andata inevasa la risposta sui chiarimenti formulati in merito ai possibili riflessi che potrebbe avere il peso debitorio dell’Alto Calore sul bilancio dell’ente. A distanza di un mese abbiamo richiesto un consiglio monotematico sull’Amu, partecipata del comune in forte difficoltà economica, per pianificare insieme al management il futuro dei lavoratori e dell’utenza. I Moderati per Ariano continueranno a lavorare per il bene della città senza preclusioni di sorta.