Maraia (M5S):”La Provincia di Avellino ancora senza un Provveditore agli studi, mentre ad Ariano continuano i disservizi delle Poste”

Generoso Maria, deputato 5 Stelle, evidenzia le due questioni, che riportiamo di seguito:

La Provincia di Avellino rimane scandalosamente indietro rispetto al resto della Regione. Manca un Provveditore agli Studi e permane tuttora la reggenza regionale, a differenza di quanto avvenuto a Salerno, dove è stato scelto un nuovo provveditore. Nonostante l’emanazione del DL “Scuola”, che dispone misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, la ripartenza delle scuole in Irpinia, deve fare i conti con un grave vuoto ai vertici del Provveditorato. Ci si chiede come si possa garantire lo svolgimento degli esami, la nomina dei commissari, e la stessa ripartenza delle scuole a settembre, senza un provveditore. Si sarebbe potuto sopperire a tale mancanza, affidando la reggenza al Provveditore uscente, la Dott.ssa Rosa Grano. Un altro segno della disattenzione verso i bisogni delle aree interne. Ho contattato Matteo Del Fante amministratore delegato di Poste Italiane, per l’ennesima volta,- scrive ancora Maraia -, per segnalargli la situazione di disagio vissuta dai cittadini arianesi, costretti a fare i conti con i disservizi degli uffici postali della Città: una continua disattivazione dei servizi Postamat, oltre all’insufficienza degli sportelli. Soprattutto negli orari pomeridiani, i continui disservizi stanno ulteriormente appesantendo le condizioni di una comunità già provata dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19. Auspico un celere intervento anche da parte dei vertici di Poste Italiane, per la ricerca di una soluzione definitiva a una problematica che si trascina ormai da mesi e che si è ulteriormente aggravata negli ultimi giorni. Già ad aprile, avevo chiesto ed ottenuto l’intervento di Del Fante per la riapertura degli uffici postali durante i giorni della “zona rossa”, al fine di alleviare i disagi già patiti dalla popolazione durante quei giorni. È stato importante il risultato allora ottenuto per l’apertura degli uffici, ora si tratta di garantire l’effettivo funzionamento dei servizi. Ariano non può più attendere.