Maraia (M5S):” Un grande risultato per Ariano e per tutti i comuni duramente colpiti dal Covid”

Oggi pomeriggio la Commissione Bilancio ha votato ed accolto la riformulazione del mio emendamento 112.13. Dopo molti giorni di confronto con tutte le forze politiche sono riuscito a far approvare un finanziamento di 40 Milioni di euro per i comuni individuati zone rosse.

Un grande risultato per tanti comuni che dopo aver ricevuto le ordinanze regionali non hanno avuto alcun ristoro per i danni economici subiti.

Un finanziamento che riguarda singoli comuni da Nord a Sud che abbiano fatto almeno 15 giorni di zona rossa.

Il Fondo sarà gestito dal Ministero dell’Interno e anche questa è una buona notizia perché il Sottosegretario Sibilia conosce bene le difficoltà vissute da questi comuni. La ripartizione del Fondo terrà in considerazione anche l’incidenza del Covid, che in alcuni comuni come Ariano è stata molto alta.

La somma verrà erogata a fondo perduto direttamente ai Comuni che in accordo con associazioni di categoria e servizi sociali possono utilizzarli per sostenere sia imprese, attività che famiglie.

Ho già aperto una interlocuzione con i commercianti di Ariano e le imprese per scegliere insieme come meglio spendere queste risorse.

Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dall’organo esecutivo riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l’emergenza.

Il Governo e il Parlamento hanno fatto la loro parte, ora tocca anche alle Regioni fare la loro individuando Fondi dedicati a quelle realtà che più di altri hanno sofferto la crisi. La Regione Campania deve creare un Fondo esclusivo per tutti i comuni che hanno sofferto il lungo blocco delle attività economiche.