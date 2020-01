Manifesti anonimi in città – E’ iniziata la campagna elettorale

No Banner to display

Questa mattina sono apparsi nel centro storico di Ariano, manifesti abusivi anonimi con le scritte “IGNORATI – ISOLATI – INCAZZATI“, firmati “Off wite,off the map” tradotto “fuori di testa, fuori dalla mappa”. Per molti è il segnale che la campagna elettorale è già iniziata e questo messaggio criptico non promette nulla di buono, proiettandoci verso un clima di odio e scontro che vedrà nei prossimi mesi contrapporsi i vari schieramenti che si affronteranno sul territorio con ogni mezzo e senza nessuna pietà per gli avversari. La prima domanda che i cittadini si sono fatti è:” a chi sono rivolti questi messaggi?“, la seconda :”esiste un ufficio affissioni del comune che verifica ,controlla e procede alla copertura dei manifesti abusivi?” Per il momento sia la prima che la seconda domanda restano senza risposte.