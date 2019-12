Maltempo ad Ariano – Il forte vento abbatte un albero nel popoloso rione Piano di Zona

Paura questa mattina nel popoloso quartiere Piano di Zona ad Ariano, dove per il forte vento un albero è stato abbattuto finendo a terra, per fortuna senza gravi conseguenze a cose persone. Il caso ha voluto che oggi, in concomitanza con la chiusura delle scuole, nel parcheggio adiacente all’istituto alberghiero non vi fossero persone o auto parcheggiate. Sul posto sono giunti uomini della polizia municipale che hanno allertato l’ufficio tecnico del comune per provvedere alla rimozione del grosso arbusto.