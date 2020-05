Lunedì 25 maggio i commercianti arianesi consegneranno le chiavi delle loro attività

Le Associazioni di commercianti di Ariano Irpino, ACA, Ancecom, Confcommercio, CCN Centro Storico, Irpiniacom, UCA, hanno indetto una manifestazione pubblica per lunedì 25 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in piazza Plebiscito di Ariano Irpino (AV), per protestare contro le misure economiche Covid-19.

Secondo gli organizzatori, si prevedono 150 partecipanti. Questo il programma della manifestazione, così come ci è stato inviato dagli organizzatori: “Serrata delle attività commerciali della città a partire dall’orario di apertura (9,00) fino all’orario di chiusura (13,00) mattutina per consegnare, simbolicamente, le CHIAVI DEI NOSTRI NEGOZI al commissario prefettizio il vice-prefetto dott.ssa Silvana D’Agostino”. Già dalle prime ore del mattino sono previsti divieti di sosta in tutta la piazza e posizionamento dei segna posti (con bollo adesivo da sistemare sulla pavimentazione a distanza di mt l. 2×2, per assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, a cura della associazione di protezione civile AIOS, secondo le regole del ministero dell’ Interno su misure anti – Covid. Dalle 9,30 e fino a cessate esigenze, è disposta la consegna delle chiavi da parte dei commercianti, che arriveranno alla spicciolata, in apposito contenitore sistemato all’ingresso del Municipio all’altezza del cancello d’accesso ed ai margini dei gradini, lato bar “Centrale” e con deflusso lato banca Unicredit , con successivo posizionamento nella piazza in base ai posti ancora liberi e fino alla occorrenza di 150 persone, tutte munite di mascherina e guanti nonché di cartellone specifico della propria tipologia di attività (abbigliamento e calzature, artigiani, contadini, fotografi, generi alimentari, mobilieri, ottici, pubblici esercizi, ristoratori etc.). Alle 10,30 l’orario di inizio della manifestazione con il commissario prefettizio che riceverà la cesta con le chiavi raccolte dai rappresentanti delle associazioni presenti. È stato diffuso il programma della manifestazione alla stampa che sarà presente, anche con testate giornalistiche nazionali, senza palchi o comizi, in linea con le manifestazioni che si sono tenute in tutta Italia nelle scorse settimane, ma con una conferenza stampa all’aperto all’interno del cortile di Palazzo di Città al termine della manifestazione, prevista per le 11,30 e fino alle 12,00. Obiettivo degli organizzatori è portare alla attenzione di tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali, il gravissimo problema economico che la città sta vivendo. «Si confida nella consueta collaborazione dei commercianti ed in una consapevolezza diffusa dell’importanza di proseguire nell’adozione di comportamenti responsabili e appropriati».