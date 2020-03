L’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino e il Moscati di Avellino oggetto di un’interrogazione parlamentare urgente di Nicola Fratoianni

L’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino e il Moscati di Avellino, sono oggetto di un’interrogazione parlamentare urgente di Nicola Fratoianni, deputato e Segretario nazionale di Sinistra Italiana, inviata al Ministro della Salute. Quali iniziative urgenti Speranza intende prendere per dare risposte immediate alle carenze dei presidi?

Questa l’interrogazione

Premesso che:

Nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del “Covid-19” la Regione Campania risulta essere in una condizione estremamente preoccupante, con un sistema sanitario duramente provato dall’emergenza stessa; La Campania risulta tra le ultime regioni in ordine alle azioni di contrasto all’epidemia, in particolare ultima nel rapporto tra tamponi effettuati e popolazione, con uno screening epidemiologico largamente insufficiente anche tra gli operatori sanitari; Giungono da più parti, anche attraverso gli organi di informazione e di stampa, segnalazioni rispetto all’assenza di dispositivi di protezione adeguati per il personale sanitario, con grande pregiudizio della sicurezza necessaria per lo svolgimento del proprio lavoro; Si è in grave ritardo nell’attrezzare il sistema sanitario regionale in modo adeguato per affrontare l’emergenza, rispetto al potenziamento delle terapie intensive, del personale sanitario necessario impegnato, delle strutture sanitarie stesse; Sono largamente insufficienti gli strumenti nonché la necessaria rete di assistenza domiciliare alle persone positive o messe in quarantena; Si registra una grave assenza di strutture specifiche per ospitare persone in isolamento; Le zone interne della regione hanno maggiormente risentito in questi anni del taglio delle risorse finanziarie della ristrutturazione del Piano regionale sanitario, a partire dalla provincia di Avellino, che, insieme a quella di Foggia, risulta essere la più colpita del Mezzogiorno dalle conseguenze epidemiologiche; L’Irpinia, nel contesto regionale, vive una condizione di straordinaria difficoltà, con la saturazione dei posti letto presso l’Ospedale “Moscati” della città capoluogo e la situazione di crisi dell’Ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, comune colpito in modo significativo dal contagio, in cui gli operatori sanitari denunciano grave assenza delle condizioni di sicurezza essenziali e la impossibilità a garantire servizi e assistenza adeguati alla popolazione, nel mentre restano chiuse o non sufficientemente attrezzate altre strutture ospedaliere del territorio come quelle dei comuni di Bisaccia e Sant’Angelo dei Lombardi;

Chiede

Quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intende prendere affinché si diano risposte immediate e certe alle carenze innanzi evidenziate, per affrontare in modo efficace l’emergenza sanitaria in corso, anche rispetto a una sua non ancora scongiurata nell’ambito del territorio della Campania.