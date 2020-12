“L’Italia riparte dagli eroi del cibo” – Il messaggio del Papa all’assemblea Coldiretti

In occasione dell’Assemblea Coldiretti “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”, il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire, attraverso il Segretario di Stato di Sua Santità Cardinale Pietro Parolin, il seguente messaggio.

“In occasione del consueto incontro di fine anno di tutta la dirigenza territoriale della Coldiretti, dal titolo “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”, chiamato a riflettere in questo particolare momento sul valore determinante del mondo agricolo e agroalimentare per il rilancio economico e sociale dell’Italia intera, Sua Santità rivolge a tutti i presenti, riuniti quest’anno via web, il suo cordiale e beneaugurante saluto, esprimendo il suo vivo compiacimento per il significativo evento che interpella ogni persona di buona volontà a ripensare, ancor più oggi, al rapporto tra l’uomo, la natura e il Creatore come fattore di profondo equilibrio e comunione, nella ricerca non della logica del profitto, ma del servizio, non dello sfruttamento delle risorse, ma della cura e dell’attenzione per la natura come casa accogliente per tutti. Egli incoraggia a percorrere e ad intraprendere sempre nuove strade nella via della carità e della solidarietà per una risposta globale e più vera al fenomeno della povertà e della disuguaglianza fra i popoli, soprattutto in questa fase cruciale della Storia mondiale, ed invoca, per intercessione della Vergine Maria, abbondanti doni celesti e, di cuore, invia a lei, al segretario generale, all’assistente ecclesiastico, come pure a tutti i collaboratori e ai singoli associati l’implorata benedizione apostolica, volentieri estendendola a tutti i familiari, quale augurio di pace e di ogni bene per il Santo Natale”.