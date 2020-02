L’Europa chiama la Valle Ufita:”La capacità progettuale degli Enti Locali”

Si terrà sabato prossimo 15 febbraio, presso il Museo Civico ad Ariano Irpino, un importante convegno dal titolo “La capacità progettuale degli Enti Locali. L’Europa chiama la Valle Ufita”. Ad introdurre i lavori ci sarà Lello Castagnozzi,interverranno Gaetano Bevere, Francesco Todisco, Gianluca Sannino, Luigi Famiglietti ed Umberto del Basso de Caro. Moderatore Alessandro Ciasullo. Questa la nota di Lello Castagnozzi:” E’ certamente una crisi economica epocale. Il mondo, scartando il periodo delle due guerre mondiali, non ha mai vissuto un fenomeno recessivo globale come quello che stiamo vivendo. Pur orbitando all’interno del cosiddetto sistema occidentale e anche facendo parte dei paesi più industrializzati, da un decennio non riusciamo più a conquistare quei minimi necessari di sicurezze e di speranze atti a garantire un livello di vita e una proiezione per un futuro accettabilmente normale. In un simile contesto peggiori risultano le condizioni per le popolazioni che vivono nelle aree interne aggravate dall’essere posizionate nel mezzogiorno d’Italia. In questo nero meriggio sembra essersi aperto uno spiraglio di luce, un qualcosa che può trasformare questa fosca realtà in un’attesa per un futuro radioso per noi e per le generazioni a venire. Tocca, forse per la prima volta nella nostra storia, spingere questo processo e inaugurare un’era nuova per lasciare finalmente alla storia e non all’attualità questi centosessant’anni di abbandono sociale, politico e culturale di questa terra”.