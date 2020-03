L’esercito assume personale medico e paramedico

di Antonio Bianco

L’emergenza impone misure rapide e incisive per inviare truppe fresche al fronte, necessarie per contrastare l’avanzata del Coronavirus. L’assunzione di personale medico e paramedico da parte dell’esercito mostra la gravità del momento, è ora di misure drastiche per vincere la guerra. Il reclutamento scade dopo sei giorni dalla pubblicazione del bando.

Scarica qui l’allegato del Ministero : Circolare Reclutamento straordinario medici_infermieri