Lega in undici piazze irpine – Petizione contro Equitalia e sanatoria clandestini

Sabato 4 luglio 2020 i rappresentanti territoriali della Lega di Matteo Salvini saranno presenti in undici piazze della provincia di Avellino per invitare i cittadini a sottoscrivere la petizione per bloccare le cartelle di Equitalia e per dire stop alla sanatoria dei clandestini. Le firme saranno raccolte ai gazebo appositamente attrezzati. La firma potrà essere apposta anche sul sito della legaonline.it. La raccolta delle firme avverrà ad Ariano Irpino, in piazza Plebiscito, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; ad Avellino, in corso Vittorio Emanuele dalle ore 10,00 alle ore 13,00; a Baiano, in piazza Napolitano, dalle ore 9,30 alle ore 13,30; a Fontanarosa, in via Ciampi, dalle ore 16,30 alle ore 18,00; a Gesualdo, in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a Mirabella Eclano, nella piazzetta del Passo, dalle ore 18,00 alle ore 20,00; a Montecalvo Irpino, in piazza Vittoria, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a Montella, in piazza Bartoli, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a Roccabascerana, in via Imbriani, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; a Rotondi, in piazza Vittorio Emanuele dalle ore 10,00 alle ore 13,00; a sant’Andrea di Conza, in piazza Aldo Moro, dalle ore 16,30 alle ore 20,00.