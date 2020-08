“L’Assedio di Compsa”, domani parte la due giorni di storia, cultura e rievocazione a Conza della Campania

Tutto pronto a Conza della Campania per la due giorni: “L’Assedio di Compsa”.

Quella di Conza sarà la realizzazione di una rievocazione storica degli eventi che, nel 216 A. c., portarono Annibale a

Conza, l’antica Kampsa per gli Hirpino-Sanniti, poi trasformata in Compsa dai Romani. L’aspetto innovativo della rievocazione risiede nel tentativo di voler far vivere al visitatore, che parteciperà alle varie manifestazioni che si svolgeranno in diversi punti del paese, un’esperienza emozionale che lo proietta direttamente nella Kampsa di 2000 anni fa. Tutto ciò viene realizzato proiettando l’ospite in una vera e propria macchina del tempo attraverso modalità simboliche, rievocazioni teatrali, merchandising e vivendo un vero e proprio accampamento dell’epoca.

La rievocazione storica ripropone uno spaccato degli eventi che nel 216 A. c. coinvolsero la città romana di

Compsa durante la seconda guerra punica. La storia narra che Annibale dopo la vittoriosa battaglia di Cannae si diresse vero Compsa con l’obiettivo di impossessarsi di quest’importantissima avanguardia che considerava un nodo strategico cruciale per sferrare il colpo decisivo a Roma nel Sud Italia. Tale idea prese corpo nella mente del generale cartaginese in quanto un nobile Conzano di nome Stazio Trebio, di famiglia e fazione avversa ai Romani, ribellandosi a Roma, gli mandò un ambasciatore promettendogli che gli avrebbe consegnato lacittà senza combattere. Quando i cartaginesi giunsero nei pressi della città trovarono un sito naturalmente forte, ben fortificato, ed un popolo, quello degli Irpini, di origine Sannitica, da sempre avverso al dominio Romano. Questo scenario convinse Annibale di sceglierla come magazzino di tutte le ricchezze depredate nel corso della sua campagna d’Italia, lasciando il

fratello Magone ed un presidio sul posto. Ciò ha alimentato nei secoli successivi miti, leggende e

tradizioni tramandate oralmente sulla presenza delle ricchezze di Annibale a Compsa, che

ancora oggi fomenta i sogni di cercatori di tesoro che giungono da ogni parte del mondo.

Entusiasmo nelle parole del progettista Gerardo Chiancone”Ormai ci siamo – dice Chiancone – e pronti ad accogliere tutti i turisti che arriveranno a Conza a vivere l’esperienza degli eventi in programma con la rassegna l’Assedio di Compsa. Stasera 20 agosto arriveranno i primi gruppi di rievocatori che cominceranno l’allestimento

dell’accampamento di Annibale e completeremo la sistemazione delle aree interessate dagli spettacoli.

Ricordiamo che gli orari degli spettacoli sono disponibili sul portale wwwl.gioventuconzana.it. C’è ancora tempo per prenotare il proprio posto gratuito alla manifestazione. Vieni a vivere la storia – conclude Chiancone – Conza della Campania vi aspetta”