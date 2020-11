L’Alto Calore sospende l’erogazione idrica per messa in esercizio tratto località Creta

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa dei lavori in località Creta, per la messa in esercizio dell’ulteriore tratto della condotta adduttrice in data odierna, giovedì 19 novembre 2020, è sospesa l’erogazione idrica

Sono in corso i lavori di ripristino e si prevede la ripresa dell’erogazione idrica in tarda serata.