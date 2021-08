L’AIOS Protezione Civile fornisce assistenza ai profughi dell’Afghanistan

L’AIOS Protezione Civile, al fine di fornire assistenza ai profughi dell’Afghanistan, secondo le indicazioni della Protezione Civile Regionale, ha aperto un punto di raccolta presso la propria sede in via Parzanese ex mercato coperto, dove è possibile consegnare, fino a domenica 29 agosto, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00:

abbigliamento e intimo uomo/donna/bambino

scarpe

pantaloni uomo

giocattoli