La Regione Campania approva la legge sulle coop di comunità

Il consiglio regionale della Campania ha approvato la legge sulle cooperative di comunità. La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, è un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità. Diversi gli ambiti di intervento,, dall’assistenza, ai servizi di mobilità, al patrimonio culturale, storico e turistico.

Tra le realtà che hanno seguito maggiormente l’iter c’è Confcooperative Campania. All’approvazione della legge in consiglio regionale il presidente dell’organizzazione Antonio Borea ha sottolineato che «grazie alle cooperative di comunità sarà possibile dare un’accelerata alla produzione e alla fruizione di beni e servizi nelle aree interne, nelle aree metropolitane disagiate e nei piccoli comuni, offrendo ai giovani – ma anche ai meno giovani – disposti a mettersi in gioco, un’opportunità occupazionale». Soddisfatto anche il presidente di Confcooperative Habitat Campania, Antonio Gesummaria. «Le cooperative di comunità rappresentano un modello di innovazione sociale grazie al quale i cittadini diventano, allo stesso tempo, produttori e fruitori di beni e servizi. È un tema opposto a quello dell’espatrio, dell’abbandono e siamo sicuri che contenga una chiave per il futuro».