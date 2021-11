La minoranza in consiglio comunale:”Sull’AMU poche idee e anche confuse”

Sulla questione AMU, approdata in Consiglio per esclusiva iniziativa delle opposizioni, l’Amministrazione Comunale di Ariano esprime quello che puó e quello che sa: improbabili giustificazioni di un’inerzia innegabile, il solito tentativo autoassolutorio di guardare al passato invece che al futuro, un documento improvvisato e raffazzonato, la cui asserita unitarietà é smentita dagli interventi degli assessori di riferimento, contraddittori e incompatibili tra di loro.

Si sostiene, senza spiegare perché nella discussione non è stato coinvolto il Consiglio Comunale, che ha specifica competenza in materia, di aver analizzato per un anno il problema.

Il risultato dell’analisi sono due paginette che si chiudono con generiche manifestazioni di intenti, prive di dati e di sostanza e in più punti in contraddizione con quanto affermato dall’assessore al bilancio e l’Amministratore Unico della Società, e da quanto prescritto dalla rigida normativa sulle Società Partecipate.

Insomma siamo purtroppo ancora a zero.

Con la nostra iniziativa si è avviato il dibattito consiliare, che ora deve proseguire a ritmi serrati, e al quale vogliamo contribuire in maniera attiva.

Attendiamo che alle dichiarazioni in favore di telecamera seguano finalmente i fatti, e che si cominci seriamente a lavorare su un argomento che è di grande interesse per la Città.