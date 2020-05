J F K e la Nuova Frontiera contro i nemici dell’umanità: tirannia, povertà e guerra

Se una società non può aiutare i molti che sono poveri, non dovrebbe salvare i pochi che sono ricchi, sosteneva giustamente John Fitzgerald Kennedy.

Nacque il 29 maggio 1917 A Brookline, in Massachusetts e il 20 gennaio 1961 sarebbe diventato il 35° presidente degli Stati Uniti d’America, succedendo ad Eisenhower. Restò in carica fino al 22 novembre 1963, anno in cui fu assassinato a Dallas (Texas): gli subentrò Lyndon Johnson. Fu il primo presidente di religione cattolica e il suo mandato, fu caratterizzato da diversi avvenimenti importanti: l’Embargo contro Cuba e lo sbarco nella Baia dei Porci, l’invasione di Cuba e il progetto segreto per abbattere il regime di Castro, gli antefatti della guerra del Vietnam, l’affermarsi del movimento per i diritti civili degli Afroamericani. Nel suo discorso d’insediamento, con l’espressione “Nuova Frontiera”, lanciò dei veri e propri progetti di sfida, con la guerra alla povertà e alla disoccupazione, alla ricerca di un benessere materiale equamente distribuito, a favore di leggi per estendere l’istruzione e i diritti civili, contro la discriminazione razziale, all’epoca presente in tutti i luoghi pubblici (scuole, forze armate, imprese…). Forse furono proprio le parole forti del suo discorso a segnarne la sua morte: “… comuni nemici dell’umanità: la tirannia, la povertà, e la guerra”. Forse ad assassinare il presidente, furono diversi gruppi di cecchini, appostati in modo da far ricadere i sospetti solo su Lee Harvey Oswald. Quasi certamente l’omicidio fu organizzato dalla più oscura alleanza che la storia americana abbia mai conosciuto: dagli esuli cubani anticastristi, ai boss del crimine organizzato, fino ai servizi segreti americani. Partendo dalle sue parole possiamo comprendere il suo progetto, rimasto in gran parte incompiuto, ma che, ancora oggi, ispira i più grandi leader mondiali.