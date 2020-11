ITS Antonio Bruno, pubblicato il bando per l’ammissione di 25 giovani

L’ITS Fondazione “Antonio Bruno” di Grottaminarda ha pubblicato il bando di selezione per l’ammissione di 25 giovani diplomati al corso di “Tecnico Superiore per la Manutenzione secondo le tecnologie di Industry 4.0”.



Ci sarà tempo fino al 13 dicembre per inviare la domanda d’iscrizione e partecipare alle prove d’esame. In questo periodo di emergenza sanitaria, con la didattica completamente stravolta dalle nuove normative, l’ITS Fondazione “Antonio Bruno” dà un segnale di concretezza ed entusiasmo, rivolgendo la propria offerta formativa a tutti quei giovani che hanno voglia di entrare subito nel mondo del lavoro e sono attratti dall’innovazione tecnologica e dall’Industria 4.0.

“Le aspettative delle aziende sono alte e sono numerose le richieste che arrivano all’ITS ‘Antonio Bruno’ per il reclutamento di diplomati che siano formati sulla manutenzione, l’automazione industriale, PLC, su macchine a controllo numerico e processi industriali avanzati”, dice il direttore tecnico dell’ITS di Grottaminarda, Carmine Tirri.

“Il nuovo bando è alla ricerca di candidati che rispondano a tutte queste esigenze e, dopo la brillante chiusura del primo corso avviato nel 2018, la Fondazione è sicura che anche questa volta l’esito sarà favorevole. I neodiplomati sono stati letteralmente catturati dalle Aziende del nostro territorio – continuaTirri – che hanno creduto in questo tipo di istruzione ed hanno ulteriormente investito su di loro, ormai integrati completamente nel sistema produttivo Molte realtà irpine sono in fase di crescita e sono soprattutto orientate alle innovazioni tecnologiche ed all’applicazione delle discipline caratterizzanti l’Industry 4.0, l’ambito di interesse degli allievi che si iscrivono ai corsi ITS”.

La didattica è strutturata in lezioni frontali e laboratori, da svolgersi in aula, e in 800 ore destinate allo svolgimento di tirocinio formativo presso le aziende partner. Aziende che sin dal primo momento hanno sostenuto la mission della Fondazione Bruno ed hanno risposto concretamente quando è arrivato il momento di coinvolgere gli studenti nelle loro dinamiche d’impresa.

Tutte le informazioni e il bando sono