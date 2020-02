Istituto Comprensivo”G.Lusi”e il “Progetto Legalità’”

Sta riscuotendo grande entusiasmo, tra gli alunni della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Lusi ,il “Progetto Legalità”, finanziato dalla BBC di Flumeri. Il progetto rientra nelle finalità educative promosse dall’istituto di contrasto alle illegalità, con riferimento, in particolare, al bullismo e al cyber. Gli incontri sono coordinati dal Dott. Sante Massimo La monaca, esperto in Criminologia Clinica e Giudice Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno. L’approccio metodologico alle tematiche proposte è di tipo interattivo ed è finalizzato ad educare stimolando la curiosità e l’interesse degli allievi. Sono già state affrontate le tematiche dei rischi del web per gli adolescenti e dei rischi connessi alla ludopatia. Seguiranno altre due lezioni sulle dipendenze e le mafie. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Verile, esprime la sua soddisfazione.