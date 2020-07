Irpiniambiente nel caos – La politica dia una risposta

Sempre nel caos la società di raccolta dei rifiuti Irpiniambiente che continua a non pagare gli stipendi ai lavoratori e mostra falle nel suo sistema operativo e finanziario. Dopo lo sciopero del 14 luglio u.s., le varie sigle sindacali hanno fatto sentire la propria voce indirizzando verso i vertici dell’azienda una serie di lamentele che vanno dal mancato pagamento degli stipendi fino al numero dei lavoratori impegnati nell’intera provincia che non possono garantire il servizio perchè sotto dimensionati a causa delle decine di certificati che attesterebbero l’inabilità al lavoro. Gli esponenti sindacali hanno sottolineato la grave situazione in cui versa l’azienda provinciale, indicando alcuni comuni come responsabili del mancato versamento delle quote loro spettanti che causerebbero le forti difficoltà finanziarie di Irpiniambiente, infatti non stornano gli incassi della Tari e accusando l’Ato rifiuti di essere assente sulle strategie da adottare per il futuro. Dopo l’incontro con l’amministratore unico della società, gli esponenti sindacali,sono usciti con meno certezze di prima, infatti non ci sarebbero garanzie per le prossime mensilità e addirittura non ci sarebbero nemmeno i soldi per l’acquisto dei DPI (Dispositivi di sicurezza per i lavoratori). A questo punto l’azienda insieme alla politica, devono indicare quale strada percorrere altrimenti questo è solo l’inizio di una serie di lunghi scioperi.