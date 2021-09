Incidente mortale sulla SS90, perde la vita giovane centauro arianese

Terribile incidente questa sera intorno alle ore 20,00 sulla SS90 in via Variante di Ariano Irpino dove ha perso la vita un giovane centauro arianese dopo un drammatico impatto tra la sua moto ed una wolkswagen golf. Per R.A, queste le iniziali del giovane deceduto, purtroppo non c’è stato nulla da fare a causa del terribile impatto. Sul posto è imediatamente sopraggiunta un’ambulanza dell’Associazione Vita seguita dopo pochi minuti da un mezzo del 118 ed hanno prestato subito i primi soccorsi cercando di rianimare lo sfortunato ragazzo. Trasportato in ospedale il giovane è deceduto poco dopo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per i rilievi del caso e per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.