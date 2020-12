Incidente mortale sulla A14, perde la vita autotrasportatore originario di Ariano

In un incidente avvenuto sulla A14 nella giornata di ieri 29 dicembre, ha perso la vita un giovane autotrasportare di Ariano ma residente in Romagna. Si tratta di Francesco Bernardo originario di località Loreto ad Ariano, da alcuni anni trasferitosi con la sua famiglia a Cesena. L’incidente è avvenuto nella corsia nord dell’autostrada, all’altezza del ponte sul quartiere Santa Veneranda di Pesaro. Il conducente è stato trovato cadavere tra le lamiere infuocate solo dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, Al momento dell’incendio, sono volati giù dal ponte pezzi dilamiera infuocata e per puro caso non hanno colpito le auto in transito nella sottostante strada provinciale. La polizia locale è accorsa per chiudere la circolazione. In autostrada invece, oltre a tre autobotti dei pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale. Si sono creati diversi chilometri di code, smaltiti nelle ore successive.