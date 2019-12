Il Sud: razza maledetta

Di Antonio Bianco

La crisi economica mondiale ed i dazi imposti dagli Stati Uniti provocano non pochi problemi al quadro macro-economico mondiale con riflessi negativi sulla locomotiva tedesca e sull’intera U. E.. Il nostro paese che esporta gran parte dei suoi manufatti in Europa subisce un grave contraccolpo, con il PIL del Nord ridotto al lumicino mentre ilSud è in recessione. Fatti certificati dal rapporto 2019 dello Svimez che ha analizzato la situazione economia italiana edha centrato il focus sulla indispensabilità di realizzare infrastrutture nel Sud. Se tale obbiettivo politico fosse perseguito si potrebbe ridurre il gap esistente con il resto del paese e si metterebbe a frutto, per l’intera nazione, le potenzialità inespresse dal 40% del territorio esistente nel Mezzogiorno. In tal modo si preserverebbe l’unità e la coesione nazionale, oggi gravemente compromessa, contribuendo alla crescita economica del nostro paese.

Gli investimenti al Sud, secondo lo Svimez, sono vitali. Con una popolazione del 34% del totale nazionale, riceve solo il 28% delle risorse per la spesa pubblica allargata, mentre il Centro-Nord, con una popolazione del 65% circa incamera il 71%. Una differenza di sei punti percentuali pari a 62 miliardi dovuta all’applicazione del criterio della spesa storica: al Sud si spende di meno in servizi, in quanto mancano gli asili nido, i trasporti, le mense per i bambini, quindi riceve meno soldi. Sei povero resti tale, se sei ricco ricevi più soldi ed offri migliori servizi pubblici. Con questa modalità sono state sottratte dal 2015, sino ad oggi, risorse per circa 62 miliardi all’anno per un totale non inferiore a 250 miliardi. Secondo le proiezioni dello Svimez, se negli ultimi cinque anni nel Mezzogiorno fossero stati fatti investimenti in spesa pubblica pari al 34%, il Sud avrebbe incassato circa 25 miliardi, si sarebbero creati 300 mila posti di lavoro, con una riduzione dei disoccupati ed un aumento di cinque punti del PIL.

La modifica del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 e la sua mancata applicazione, ha alimentato le disuguaglianze esistenti sin dall’unità d’Italia ed ha determinato l’iniqua ripartizione delle risorse finanziarie fra i territoriali. Né la legge Calderoli 42/2009, attuativa del Federalismo Fiscale, ha prodotto i suoi effetti ed è rimasta lettera morta. In essa erano definiti i presupposti per la nascita del federalismo equo e solidale. In realtà, con lo stravolgimento della Costituzione l’uguaglianza fra i cittadini,sancita nell’art. 3, ha un valore puramente formale mentre larealtà mette in luce le evidenti differenze tra il Nord con un reddito pro-capite doppio rispetto a quello del Mezzogiorno. Si voleva solo a parole il federalismo cooperativo e non competitivo, invece si è continuato a privare dei loro diritti 20 milioni di persone residenti al Sud.

Dati certificati dallo Svimez, dalla Ragioneria dello Stato, dalla stessa l’U.E., nonché dagli studiosi del settore e resi pubblici dal Quotidiano del Sud e, sin ad oggi, mai smentiti in un contraddittorio credibile e non di parte.

Solo superando il criterio della spesa storica avremmo potuto raccontare una storia diversa fatta di cooperazione e di solidarietà. Invece non si è voluto definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) dei diritti civili e sociali disciplinati dalla Costituzione all’art 117, lett. m, richiamati dalla legge Calderoli, né i fabbisogni standard indispensabili per erogare sull’intero territorio nazionale identici diritti nella Sanità, nell’Istruzione, nei Trasporti e nei servizi a favore della persona. Né si è provveduto a finanziare integralmente, ma solo al 50%, il fondo di perequazione, fatto che ha influito negativamente sulla capacità di spesadei Comuni del Mezzogiorno con minore capacità fiscale e la conseguente drastica riduzione dei servizi offerti alla popolazione. Inattuato è rimasto il dettato dell’art. 120 della Costituzione che consentirebbe al Governo di sostituirsi agli Enti Locali inadempienti nell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e social, si ripete, mai definiti.

Non vogliamo togliere servizi efficienti a chi già ne gode, vogliamo solo l’integrale applicazione della Costituzione su tutto il territorio Nazionale. E’ indispensabile il ristoro perequativo alle popolazioni del Sud e la completa equiparazione agli standard di vita goduti nelle regioni del Centro-Nord.

Questo, in sintesi, è la realtà oggi presente in Italia, indotta dal modello economico neo-liberista che avalla le sperequazioni e le disuguaglianze senza offrire soluzioni eque e credibili ai problemi dei territori più fragili. Viene praticato il principio eretto a legge, non approvata dal Parlamento, secondo il quale il Nord presunto virtuoso e con maggiori risorse finanziarie offre servizi adeguati ai bisogni dei cittadini mentre il Mezzogiorno e le Isole, figli senza Dio, sono condannati all’emarginazione sociale e all’emigrazione.

E’ ora di azzerare i progetti di autonomia regionale differenziata presentati dal Veneto, dalla Lombardia edall’Emilia Romagna, avallati dal Governo Gentiloni. Legare il godimento dei diritti alla ricchezza del territorio di residenza è iniquo, discriminatorio frantuma l’unità e la coesione Nazionale, relega la solidarietà in cantina. Progetti eversivi con i quali si vorrebbero trattenere gran parte delle risorse finanziarie prodotte sui territori delle citate Regioni, oggi, trasferite allo Stato Centrale. Fatto che permetterebbe di organizzare servizi ancor più efficienti, mentre il Sud vedrebbe ridotti i trasferimenti finanziari che, secondo Giannola, Presidente dello Svimez, ammonterebbero a circa 190 miliardi, relegandolo i cittadini del Sud nella terra di nessuno.

Sia neutralizzato il tentativo di “colpo di Stato” progettatodalle predette Regioni. L’attacco ferale portato al cuore dello Stato è confermato, fra i tanti, anche da Pietro Bevilacqua il quale in un suo articolo pubblicato dal Quotidiano del Sud dichiarava: “Il Mezzogiorno non aveva mai incontrato davanti a se una minaccia più grave per il proprio avvenire rappresentata dal regionalismo differenziato…”.

Diffondiamo la cultura della cooperazione, condivisione e tolleranza. Abbattiamo il muro dell’omertà e delle parole vuote, costringiamo il Ministro Boccia ad uscire dal guado, dica parole chiare sui LEP e sulla necessità di approvarli prima dell’attuazione dei progetti di regionalismo differenziato, diversamente il Sud resterà una colonia dalla quale estrarre risorse umane e finanziarie da dirottare verso il Nord.

I tempi sono maturi, la consapevolezza dello scippo perpetrato è palese, è ora che il Parlamento agisca nell’interesse di tutti i cittadini, inclusi quelli del Sud.

Diversamente ne risponderà davanti a Dio ed agli uomini, potete starne certi.