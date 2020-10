IL PSI ARIANESE HA UN NUOVO COORDINATORE : MASSIMILIANO ALBERICO GRASSO

Conclusasi la campagna elettorale si apre una nuova stagione per il Partito Socialista Italiano di Ariano Irpino. Infatti dopo l’elezione del sindaco Franza, la nomina dell’assessore Veronica Tarantino, dei consiglieri Roberto Cardinale e Giuseppe Albanese, per il partito cittadino inizia la fase del rinnovamento della sezione stessa. Tale fase, dettata anche dalle particolari condizioni sanitarie, terminerà in primavera con l’apertura del Congresso cittadino e la nomina del nuovo esecutivo.

Per far fronte a questo periodo il Partito infatti, ha ritenuto opportuno individuare un Coordinatore e cioè una figura di riferimento per la Sezione stessa e per la politica cittadina, fino alla nomina di un nuovo Segretario. La carica di coordinatore verrà ricoperta da Massimiliano Alberico Grasso.

Scelto tra i compagni per la conoscenza amministrativa e per l’esperienza politica maturata all’interno del PSI arianese, Massimiliano Grasso così come è stato definito dal segretario Roberto Cardinale, avrà il compito di “traghettare” la barca socialista verso nuovi orizzonti. Il lavoro da fare non sarà di quelli più semplici, ma con il supporto di tutti compagni il partito proverà a tracciare nuove linee per una politica consapevole dei valori identitari, dinamica nell’approccio alle situazioni, innovativa nelle soluzioni. Rinnovato nella sua classe dirigente il Partito è pronto ad affrontare le sfide del futuro.

Auguriamo al compagno Massimiliano Buon lavoro .