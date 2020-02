Il Prefetto di Avellino ha nominato un sub commissario per l’Area Finanziaria del comune

La dottoressa Paola Spena, Prefetto di Avellino, ha nominato Anna Maria Spalato Ceruso sub Commissario Prefettizio al comune di Ariano Irpino in materia tributaria e finanziaria. Il sub Commissario affiancherà la dottoressa Silvana D’Agostino e si occuperà di monitorare le attività svolte dagli uffici dell’area finanziaria del comune, diretta dal dottor Generoso Ruzza, in vista della predisposizione del bilancio preventivo 2020 che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2020. Oltre alle attività propedeutiche alla formazione del bilancio preventivo,il sub commissario prefettizio, avrà anche il compito di verificare le procedure messe in campo dall’ente in materia tributaria e anche quelle riferite al contenzioso.