Il Forum di Marx 21: anche in Irpinia attesa per il confronto tra i segretari di Rifondazione, Pci e Partito Comunista sulle prospettive politiche e sul ruolo della Cina nel mondo

Grande attesa tra i militanti della sinistra anche in provincia di Avellino, per l’inedito confronto che si terrà on line tra i segretari nazionali delle tre principali formazioni politiche comuniste.

L’associazione politico-culturale Marx XXI e Marx Ventuno Edizioni, in occasione del centesimo anniversario della fondazione del PCC – Partito comunista cinese, hanno organizzato, per sabato 19 giugno alle 10, un forum on-line sul tema “100 Anni. I comunisti italiani, la fondazione del PCC e la Nuova Era”.

All’evento, che sarà possibile seguire in diretta streaming sul la pagina Facebook del sito web Marx21 .it e sul canale You Tube di Marx Ventuno Edizioni (https://bit.ly/3ckTUGt), interverranno, in collegamento da Pechino, Gong Yun, vice direttore dell’Accademia cinese del Marxismo (Chinese Accademy of Social Sciences), l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Li Junhua, i segretari nazionali dei partiti comunisti in Italia aderenti alla rete internazionalista Solidnet, Maurizio Acerbo del Partito della Rifondazione Comunista, Mauro Alboresi del Partito Comunista Italiano e Marco Rizzo del Partito Comunista.

I lavori saranno coordinati da Francesco Maringiò dell’Associazione Marx XXI.

L’Associazione politico-culturale Marx XXI e le Edizioni MarxVentuno – nate per rilanciare e sviluppare la cultura marxista e comunista e recuperare, nelle nuove condizioni, il ruolo importante che ebbe il PCI nella storia e cultura del nostro Paese – consapevoli del ruolo fondamentale e imprescindibile che la Repubblica popolare cinese svolge nel mondo e nel movimento comunista e operaio mondiale, hanno dedicato e dedicano grande attenzione e studio alla RPC e al PCC, instaurando una proficua collaborazione culturale ed editoriale con l’Accademia di marxismo e con diverse riviste, centri studi e scuole di marxismo delle Università di Pechino e di Tianjin.

L’Associazione politico-culturale Marx XXI e le edizioni MarxVentuno, quindi, intendono fare di questo duplice centenario, fondazione del PCI e del PCC, l’occasione per promuovere un dialogo tra i comunisti italiani e con i comunisti cinesi.

L’evento organizzato costituisce di per sé un appuntamento straordinario: per la prima volta si confrontano pubblicamente i tre segretari nazionali delle principali organizzazioni comuniste italiane, in un ragionamento di prospettiva, insieme a due autorevoli rappresentanti della cultura e delle istituzioni cinesi.