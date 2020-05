Il fiume Sabato umiliato e offeso

La denuncia-appello di Franco Mazza, medico presso la Asl di Avellino, sul fiume Sabato

Abbiamo tutti apprezzato le acque limpide del nostro fiume nei giorni del lockdown, eppure i dati di Arpac ci dicono che erano cariche di azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, escherichia coli. Insomma, da Manocalzati a Tufo e oltre, le acque erano inquinate come sempre. Certo, mancava la colorazione scura degli scarichi più grossolani, non c’erano inquinanti chimici come il mercurio, ma la presenza massiccia di inquinanti organici e fosforo totale, parlano chiaro: scarichi fognari, civili e non, rendono tossica la qualità delle acque tanto che qualche sindaco si è affrettato proprio a emettere ordinanza di divieto di prelievo per qualsiasi uso. Quanto rilevato recentemente e negli anni scorsi, dimostra che il fiume è oggetto di sversamenti continui e costanti e le responsabilità vanno ricercate in alcune attività imprenditoriali con scarichi incontrollati, ma anche nella totale inefficienza del sistema di depurazione. Grande responsabilità su questo hanno i sindaci perché per il sistema fognario, è loro la competenza. Non possono continuare a stare a guardare e fare sempre la parte di chi osserva come spettatore, pronto a indicare responsabilità altrui, come se fossero dei comuni passanti.

> Si intervenga subito, senza perdere altro tempo.

> Noi non possiamo fare altro che denunciare. Lo faremo nei prossimi giorni con un nuovo esposto in Procura e chiameremo di nuovo il Ministero dell’Ambiente affinché con i NOE si possa fare luce su tutti gli scarichi. Chiameremo di nuovo la Prefettura di Avellino, i Carabinieri Forestali, l’EIC, l’ACS, l’Ente Provincia, i sindaci.

> Una cosa è certa: lo scempio a cui assistiamo, è un affronto all’ambiente, alla salute, alla vita. Chi lo compie lo fa per difendere squallidi interessi o per semplice ignoranza, ritenendo che altri siano i problemi.

> Tutto questo deve finire!