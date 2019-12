Il consiglio comunale si riunisce domani in seduta straordinaria

Il Presidente del Consiglio Comunale Giovannantonio Puopolo, ha convocato il Civico Consesso in seduta straordinaria e urgente per venerdì 27 dicembre alle ore 8,00 nella sala consiliare Giovanni Grasso del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti argomenti del giorno:

Approvazione progetto esecutivo di completamento e/manutenzione straordinaria in

linea tecnica impianti sportivi di quartiere; S. Barbara, Valleluogo, Centro Sociale

Martiri, Camporeale Area P.I.P., Cardito Piano di Zona area “48/78 alloggi”.

Variazione Piano Annuale e Triennale 00.PP 2019/2021 [Cons. D.Gambacorta] Comunicazione prelievo dal Fondo dì Riserva (art. 166, comma 2 del D. l.vo

267/2000) delibera di 0. M. n. 265 del 29.11.2019 [ Ass.Cervinaro] Ratifica delibera di G. M. n. 266 del 29.11.2019 di variazioni di Bilancio di Previsione

2019/2021 [ Ass. Cervinaro] Ratifica delibera di G. M. n. 267 del 29.11.2019 di variazioni ai Bilancio di Previsione

2019/2021 con applicazione avanzo non accantonato [ Ass.Cervinaro] Rati fica, delibera dì G. M. n. 268 del 29.11.2019 di variazioni al Bilancio di Previsione

2019/2021 con applicazione avanzo accantonato [ Ass. Cervinaro] Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 [ Ass. Cervinaro] Revisione Ordinaria delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune di Ariano

Irpino ai 31.12.2018 in ottemperanza all’art. 20 del D. Igs. 175/2016. Approvazione [Sindaco Franza] Approvazione schema Bilancio Consolidato esercizio 2018[ Ass. Cervinaro] Regolamento del Consiglio delle Donne. Approvazione [ Ass. Pietrolà]