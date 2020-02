Il Commissario Prefettizio del Comune di Ariano Irpino ha approvato il Bilancio Consolidato 2018.

Il Commissario Straordinario, Vice Prefetto Vicario dott.ssa Silvana D’Agostino, con la deliberazione n. 1 del 13.2.2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e del Conto economico- patrimoniale consolidato dell’Ente 2018, corredato dei pareri obbligatori previsti dalla legge.

Come è noto la legge prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, l’approvazione di tale documento contabile ed il successivo invio alla BDAP entro il termine previsto, consentirà all’Ente di poter procedere a nuove assunzioni.