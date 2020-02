Harambee elegge il nuovo portavoce

Harambee Movimento per i Beni Comuni si è riunito in adunanza giovedì 30 gennaio 2020 e ha eletto il suo quarto portavoce. Il suo nome è Luca Scaperrotta, classe 1984 di Ariano Irpino. Dopo una lunga e intensa militanza nel PD e nei Giovani Democratici di cui è stato dirigente, Scaperrotta comincia a frequentare il Movimento Harambee. Ieri il consenso nei suoi confronti è stato unanime e senza astensioni.

“Come prima cosa intendo ringraziare chi mi ha preceduto e in particolare il portavoce uscente Francesco Cuoco che ha rappresentato egregiamente Harambee in questi anni” dichiara il neo-eletto.

Quanto agli intenti Scaperrotta è diretto: “Gli obiettivi sono chiari. Fra quelli immediati c’è una campagna adesioni il più aperta possibile, volta all’entusiasmo e alla partecipazione. In Harambee poi userò la delega più di quanto si sia mai fatto in passato, nel pieno spirito collegiale che da sempre caratterizza questo movimento. Cercheremo una nuova sede in centro così da incentivare l’inclusione nel movimento di nuove energie. Non ultimo seguiremo gli sviluppi politici a livello amministrativo guardando con interesse e passione al prossimo appuntamento elettorale. Harambee negli ultimi 10 anni è stato uno dei protagonisti principali della vita politica e sociale di questo territorio. Dalle innumerevoli battaglie per l’ambiente, per i diritti delle donne, per la giustizia di prossimità e la salvaguardia dei tribunali minori, per la tutela della sanità pubblica, per i servizi alle famiglie come gli asili nido, alla battaglia contro le trivellazioni petrolifere e tantissime altre iniziative, di cui l’ultima per la radioterapia al Frangipane è ancora in corso e siamo certi che si concluderà con una vittoria definitiva e concreta. Quanto al protagonismo politico-elettorale Harambee è stato il padre ideatore di ABC (Ariano Bene Comune) rendendosi oltre che luogo politico anche soggetto attivo interagendo e interfacciandosi con numerosissimi attori politici. Continueremo ad occuparci anche di grandi temi nazionali e globali come da sempre il Movimento ha fatto stimolando ogni singolo cittadino a partecipare, a riflettere e ad essere parte attiva“.

Scaperrotta e l’assemblea hanno riconfermato il tesoriere e la presidenza di Radio H, organo radiofonico ufficiale del Movimento, nel segno della continuità.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi passi di questo movimento, ormai maturo, e quali saranno le sue scelte.