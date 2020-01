GSA PALLAVOLO – Esordio vincente della squadra femminile

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE PALLAVOLO FEMMINILE

Gara del 18.01.2020

GREEN VOLLEY ATRIPALDA – GSA PALLAVOLO ARIANO ASD 0-3

(20-25; 05-25; 25-27)

Formazione GSA

Caruso Carlotta, Corsale Carla Viola, Del Grosso Angela,Garofalo Camilla, Graziosi Ester, Lo Conte Antonella, Lo Conte Arianna, Perrina Benedetta, Perrina Chiara, Vigilante Marika.

Coach: Checa Rosario, Assistent Coach: Barbieri Carmelo, Dirigente: Perrina Raffaele.

Nella prima gara del Campionato di Seconda Divisione Femminilebella ed importante affermazione delle ragazze del GSA che ad Atripalda si impongono per 3-0 sulla locale formazione del Green Volley.

La gara è stata affrontata dal GSA con poche possibilità di rodaggio pre-campionato e per queste ragioni, ad inizio primo set, le arianesi tardano a trovare il giusto equilibrio tattico.

Nel prosieguo di parziale la squadra di coach Checa esprime una buona qualità in fase cambio con una costruzione valida ed un attacco molto incisivo. Un buon momento per Il GSA che gioca bene e si impone 25-20 mettendo in cassaforte il primo set.

Nel secondo set le atlete del Tricolle partono alla grande facendosi apprezzare in tutti i fondamentali, aggrediscono dai nove metri e sono efficienti sotto rete.

il Green Volley non riesce ad opporsi alla forza delle ufitane che chiudono 25-5 a proprio favore.

Sul 2-0 la partita sembra chiusa ma le atlete di casa hanno una reazione di orgoglio e dimostrano il loro valore in campo durante il terzo set.

Il match diventa equilibrato con le squadre punto a punto fino al 25 pari.

Solo la lucidità e la sicurezza al servizio permettono alle pallavoliste arianesi di conquistare il vantaggio necessario per il 27-25 e legittimare il successo per 3-0.

Nel complesso una buona gara – dichiara mister Checa- abbiamo necessità di ritrovare il ritmo partita ed il giusto collegamento tra ireparti per rendere al meglio.

Alcuni infortuni – conclude il coach- ci hanno costretto a ricercare nuovi assetti che dobbiamo ancora metabolizzare.

Una vittoria che deve essere di buon auspicio per rilanciare ilsettore femminile – afferma la presidente G. Pratola – attendiamo la crescita di questo gruppo per proiettarci in campionati di maggiore livello nel prossimo futuro.

Prossimo impegno il 26 gennaio ore 18.00 alla palestra Mancini per il confronto con il Cusano Volley.

Formazione GSA, da sx in piedi: C. Caruso, A. Lo Conte, Ant. Lo Conte, A. Del Grosso, E.Graziosi, M.Vigilante, Coach Checa. In basso da sx: C. Corsale, C.Perrina, C. Garofalo, B. Perrina.